Geçmiş peşlerini bırakmıyor! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un balayına eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin gölgesi! Meğer...
2 gün ertelemeyle 28 Ağustos Pazar günü nikah masasına oturan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç şu sıralar balayında... Düğünde en çok konuşulan konu 3 gelinlik giyen Demet ve Oğuzhan Koç'un ayakkabısıydı. Demet Özdemir'in gelinlikleri pek çok şeye benzetilirken, çiftin balayı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Anlaşılan o ki Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç adlarından daha çok söz ettirecek.
08.09.2022 12:59 - Son Güncelleme: 08.09.2022 12:59
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, balayı için Göcek'teki lüks bir otelin özel villasını tuttu. Geceliği 150 bin TL olan villayla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü popçu, 2018 yılında aynı villada o zamanki aşkı Yağmur Tanrısevsin ile aşk tatili yapmıştı.
İşte detaylar...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, iki günlük gecikmeyle nikâh masasına oturdu. Çift, 26 Ağustos olarak belirledikleri nikâh tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos'a ertelemişti.
26 Ağustos'taki düğünleriyle çok konuşulan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un balayı tercihleri de merak konusuydu.