Merve Boluğur'un 'bekaret' açıklaması olay! Nişanlısı Mert Aydın neye uğradığını şaşırdı ortalık bir anda buz kesti: "Bekaret kemeri asacağım"
Merve Boluğur'un 'bekaret' açıklaması olay! Nişanlısı Mert Aydın neye uğradığını şaşırdı ortalık bir anda buz kesti. Merve Boluğur sevgilisi Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldı Demet Akalın yine devrede! O yorum olay oldu. Sevgilisi DJ Mert Aydın'dan sürpriz bir şekilde evlilik teklifi alan Merve Boluğur ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyr. Mert'ten tektaş alan Merve Boluğur canlı yayında 'bekaret kemeri asacağım' sözüyle herkesi şaşkına çevirdi. Utancından ne yapacağını bilemeyen Mert Aydın o sözler karşısında sessizliğe büründü.
"BEKARET KEMERİ ASACAĞIM"
Merve Boluğur'un 'bekaret' açıklaması olay! Nişanlısı Mert Aydın neye uğradığını şaşırdı ortalık bir anda buz kesti.
Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
MERVE BOLUĞUR EVLİLİK TEKLİFİ ALDI - VİDEO
"ŞAPKA ÇIKARILIR"
Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı. Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi. Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.