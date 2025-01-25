Tuba Ünsal’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış

Hoş, geçen ay gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şef ve klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer'e kaptırdığına dair haberler çıktı ama doğru değildi! Doğrusunu yine benden öğrenin...

Tuba Ünsal yeni bir beyaz atlı prensi var evet ama sanatçı değil iş insanı! Ünsal, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor.

Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden Ünsal, yine bu kuralı bozmadı! 43 yaşındaki Tuba Ünsal'ın, yeni sevgilisi Emir Ulusoy ile arasında 10 yaş fark var.

Birkaç ay önce ortak arkadaşları sayesinde tanıştığını duyduğum çiftin gayet güzel giden bir ilişkisi varmış. Umarım daim olur."