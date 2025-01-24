Meltem Miraloğlu zor günler geçiriyor! “Markette çalışmaya başladı” 80 yaşındaki Patrick ile evlenip ABD’ye yerleşmişti

'Hayat Devam Ediyor' dizisi ile ünlenen Meltem Miraloğlu'nun, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenerek Amerika'ya yerleşmişti. Geçtiğimiz sene Ekim ayında ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Miraloğlu, yaşadığı ülkede rehin tutulduğunu iddia ederek yardım çağrısında bulunmuştu.

Kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyen oyuncu, rehin tutulduğunu iddia ederek yetkili kurumlardan yardım istemişti. Ancak aradan geçen süre içinde daha da kötü bir duruma düştüğü ortaya çıktı.

Onur Akay, bugünkü yazısında Meltem Miraloğlu'nun son durumunu paylaştı. Patrick Grady ile boşandıktan sonra İllinois eyaletinden ayrıldığını ve New Jersey eyaletine yerleştiğini ifade eden Akay, şu ifadeleri kullandı: "Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile boşandıktan sonra, Amerika'da çok zor günler geçiriyor. ABD'nin New Jersey eyaletinin Cherry Hill ilçesine yerleşen Meltem, New Jersey eyaletinin Delran ilçesinde de bir markette çalışmaya başladı.

Orada yaşayan ve ona yardım etmek isteyen Türkler, gittiği her yerde ve girdiği her işte büyük sorunlar yarattığını, kimsenin sözünü dinlemediğini, akli dengesinin kesinlikle yerinde olmadığını dile getiriyorlar.