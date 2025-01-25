Sır gibi saklıyordu! Ferdi Tayfur’un 17 yaşındaki oğlu Taha’dan duygusal paylaşım! Doğum gününde bakın ne söz verdi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü 79 yaşında hayatını kaybetti.
Merhum sanatçının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ferdi Taha Tayfur ise babasının acı kaybından haftalar sonra suskunluğunu bozdu.
Usta sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, 17. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından babasıyla yer aldığı kareleri yayınlayan Ferdi Taha Tayfur, babası için yazdığı duygusal sözler takipçilerini duygulandırdı.
Babasına verdiği sözle dikkat çeken Taha Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.
Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı da seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum.
Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın.
Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum.
Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam."
İşte Taha Tayfur'un o paylaşımı...
İBRAHİM TATLISES TESELLİ ETTİ
Ferdi Baba lakaplı arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı hayranlarını yasa boğdu. Merhum sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu.
5 çocuk babası Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Ferdi Taha'yı İbrahim Tatlıses teselli etti. Tatlıses, gözyaşları içinde Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha'ya sarıldı. Kameralara yansıyan o anlar, yürek yaktı.
SARIP SARMALAYIP PAYLAŞTI!
Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha, kasım ayında babasının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.
Ferdi Taha, babasına sarılarak verdiği bir pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
İşte Ferdi Taha'nın o paylaşımı...