Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var
Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Instagram yayınına katıldı. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal, meslek hayatına nasıl başladığını anlattı. Caner Karaloğlu ile yaşadığı yasak aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal, "Kimsenin bilmediği bir kızım daha var" sözüyle herkesi şaşırttı.
07.05.2020 13:02
- Son Güncelleme: 07.05.2020 13:15
İşte Tuba Ünsal'ın açıklamaları;
"47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah 'Of' diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak" dedi.
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