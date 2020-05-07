RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Instagram yayınına katıldı. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Tuba Ünsal, meslek hayatına nasıl başladığını anlattı. Caner Karaloğlu ile yaşadığı yasak aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal, "Kimsenin bilmediği bir kızım daha var" sözüyle herkesi şaşırttı.

07.05.2020 13:02 - Son Güncelleme: 07.05.2020 13:15
Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Instagram'da düzenlediği canlı yayının konuğu oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki oyuncu hiç kimsenin bilmediği bir çocuğu daha olduğunu açıkladı.

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Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

İşte Tuba Ünsal'ın açıklamaları;

"47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah 'Of' diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak" dedi.

Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

'TAHAMMÜLÜM KALMADI'

Tuba Ünsal şunları söyledi:

-"'Kaç çocuğun var?' diye soran olunca, Mirgün'ün kızı Leyla'yı da sayıyorum."

Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

- "Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum."

Tuba Ünsal'dan şaşırtan açıklama: Kimsenin bilmediği bir kızım daha var

"Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum."

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