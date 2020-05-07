RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandı ancak beklediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz hafta da sıralamada sonuncu olan Sercan Yıldırım cephesinden hiç beklenmedik bir tepki geldi. İşte detaylar...

07.05.2020 13:01 - Son Güncelleme: 07.05.2020 13:01
Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Survivor programında adından çokça söz ettiren Bursaspor'un eski oyuncusu Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı taraftarların fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu. Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Bursa'yı adeta ikiye bölmüş durumda.

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Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Futbolu bıraktıktan sonra Survivor programına yarışmacı olarak katılan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu. Timsah'ın altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı forma ile ter döken, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.

Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, "Bursa halkı evladına çok güzel sahip çıktı. Yazıklar olsun diyorum. Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Anne Şükran Yıldırım ise, "Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş Sercan'dan! Yazıklar olsun!" diyerek sitemde bulundu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

"DESTEĞİ BİZDEN DEĞİL, GALATASARAY'DAN BEKLEYİN"
Konunun sosyal medyada alevlenmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar da görüşlerini bildirmeye başladı. Bazı taraftarlar eski futbolcularına destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, çoğunluk ise destek vermeyi reddetme eğiliminde.

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