Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!
Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ı gördüğümüz ilk sorduğumu soru 'futbolu bıraktı mı?' oldu. Bursaspor formasıyla yıldızı parladığında Türk futbolu için gelecek vaad eden ancak daha sonra kariyeri aşağı ivme gösteren Sercan Yıldırım'ın kariyerinin gerilemesinde aşk hayatının da payı büyük. Survivor'da bulunan Sercan Yıldırım hakkında aşk dedikoduları adada da durmadı. Survivor'ın genç isimlerinden Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandı ancak beklediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz hafta da sıralamada sonuncu olan Sercan Yıldırım cephesinden hiç beklenmedik bir tepki geldi. İşte detaylar...
07.05.2020 13:01
- Son Güncelleme: 07.05.2020 13:01
Futbolu bıraktıktan sonra Survivor programına yarışmacı olarak katılan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu. Timsah'ın altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı forma ile ter döken, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.
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