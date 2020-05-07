Survivor Sercan Yıldırım'ın ailesinden olay sözler: Bu kadar mı nefret ediyorsunuz!

Futbolu bıraktıktan sonra Survivor programına yarışmacı olarak katılan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu. Timsah'ın altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı forma ile ter döken, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.