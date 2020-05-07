Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki
Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için bazı kişiler tarafından eleştirildi. Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten dostça ayrıldıklarını her fırsatta dile getirirken, İşiten, eski eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmamayı tercih etti. Ancak bu durum sosyal medyada, "Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence..." gibi yorumlara neden oldu. Melis İşiten ise bu yorumlara sessiz kalmadı.
Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti, beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında bitirme kararı aldı.
Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten, boşanmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu.
"Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum."
"Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum. Yani bazen sadece ben olduğum için böyledir. Umarım boşa yazmamışımdır ve bakış açını azıcık kaydırabilmişimdir."
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