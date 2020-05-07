RAMAZAN İMSAKİYE
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Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için bazı kişiler tarafından eleştirildi. Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten dostça ayrıldıklarını her fırsatta dile getirirken, İşiten, eski eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmamayı tercih etti. Ancak bu durum sosyal medyada, "Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence..." gibi yorumlara neden oldu. Melis İşiten ise bu yorumlara sessiz kalmadı.

07.05.2020 13:37 - Son Güncelleme: 07.05.2020 13:37
Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

Oyuncu Melis İşiten, geçen yıl boşandığı eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için kendisine yorum yapan bir takipçisine yanıt verdi.

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Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti, beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında bitirme kararı aldı.
Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten, boşanmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen takipçisine verdiği yanıtla çok konuşuldu.

Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı, "Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…" yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun bir metin paylaştı. İşte Melis'in takipçisine verdiği tepki...

Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

"Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum."

Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

"Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum. Yani bazen sadece ben olduğum için böyledir. Umarım boşa yazmamışımdır ve bakış açını azıcık kaydırabilmişimdir."

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