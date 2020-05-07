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Melis İşiten eski eşinin fotoğraflarını silmediği için eleştirilince... Sosyal medyanın konuştuğu tepki

Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için bazı kişiler tarafından eleştirildi. Sefirin Kızısı dizisi ile son günlerde adını sıkça duyduğumuz oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ada adında bir kızları olan çift, 2019 yılında sürpriz bir kararla ayrıldı. Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten dostça ayrıldıklarını her fırsatta dile getirirken, İşiten, eski eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmamayı tercih etti. Ancak bu durum sosyal medyada, "Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence..." gibi yorumlara neden oldu. Melis İşiten ise bu yorumlara sessiz kalmadı.

07.05.2020 13:37 - Son Güncelleme: 07.05.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





