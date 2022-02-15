Tuba Ünsal'dan korkutan haber! Bilinci kapandı yere yığıldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Tuba Ünsal'ın son sağlık durumu nasıl?
Tuba Ünsal'dan korkutan haber! Bilinci kapandı yere yığıldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Tuba Ünsal'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal, 'Adı Aylin' adlı oyununun provalarında baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki ünlü ismin bilinci kapandı.
Tuba Ünsal'dan korkutan haber! Bilinci kapandı yere yığıldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Tuba Ünsal'ın son sağlık durumu nasıl?
Tuba Ünsal, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Adı Aylin' tiyatro oyunun provasında baygınlık geçirdi. Aylardır gösteriye hazırlanan oyuncu, son günlerde çalışma saatlerini artırınca yorgunluğa yenik düştü. Uzun saatler yemekte yemediği iddia edilen Ünsal için hemen ambulans çağrıldı.
'ÇALIŞMAKTAN ÇOK YORULDUM'
Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sitem etmişti. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Aylardır koronavirüs, euro ve dolar derken çok zorlanıyorum. Sadece oyuncu olsaydım, kendime dinlenme ve hasta olduğunda evde kalma hakkı tanırdım. Şu an bunu yapamıyorum. Bu şartlarda çalışmaktan çok yoruldum" ifadelerini kullanmıştı.