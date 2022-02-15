Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun eski eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Görenler inanamıyor meğer...
Başrollerini Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Han karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Eda Gürkaynak ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sokullu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Birkan Sokullu'nun kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kim çıktı...
15.02.2022 11:17
- Son Güncelleme: 15.02.2022 11:17
Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Han karakteriyle büyük beğeni topladı.
Birkan Sokullu'nun 2012-2015 yıllarında ünlü bir oyuncuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.