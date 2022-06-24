Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Valli ile yeniden barıştı. Tuba Ünsal'a bu konuya dair de bir soru soruldu.