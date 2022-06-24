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Haberler Magazin Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı Tuba... Konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt veren Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile yeniden aşk yaşamasına dair bakın neler söyledi.

24.06.2022 16:01 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:15
Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı... Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Tuba Ünsal katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Ünsal "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusuna "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.

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Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Valli ile yeniden barıştı. Tuba Ünsal'a bu konuya dair de bir soru soruldu.

Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna ağlayarak yanıt verdi. Tuba Ünsal açıklamasında şunları söyledi:

Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

"Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi."

Tuba Ünsal ’yuva yıkan kadın oldun mu?’ sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı

"Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum."

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