Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı
Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı Tuba... Konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt veren Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile yeniden aşk yaşamasına dair bakın neler söyledi.
Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşamıştı... Tuba Ünsal 'yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusunu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Tuba Ünsal katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Ünsal "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusuna "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.
Tuba Ünsal Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Valli ile yeniden barıştı. Tuba Ünsal'a bu konuya dair de bir soru soruldu.
Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna ağlayarak yanıt verdi. Tuba Ünsal açıklamasında şunları söyledi: