Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan birbirlerini karşılıklı ifşaladı 'bir koalayla evliyim' Pınar Altuğ'un spor paylaşımları olay
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce eşi Yağmur Atacan, Instagram hesabı açan Pınar Altuğ eşi ile olan spor paylaşımlarıyla olay yarattı.
24.06.2022 15:17 - Son Güncelleme: 24.06.2022 15:17
Son olarak Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan Instagram hesabı açarak sosyal medyaya giriş yapmıştı. Ünlü çiftin karşılıklı atıştıkları paylaşımlar ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Genç kızları kıskandıran fiziği ile Pınar Altuğ spor paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekerken eşi Yağmur Atacan'ın spor sonrası hallerini ifşa etmesi takipçilerini güldürdü.