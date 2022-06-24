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Haberler Magazin Hükümet Kadın'ın Xate'si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika'nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

Hükümet Kadın'ın Xate'si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika'nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

Hükümet Kadın filminde Xate karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Mardin'de çekilen filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın biricik oğlu...

24.06.2022 16:44 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:44
Hükümet Kadın’ın Xate’si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika’nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

Hükümet Kadın filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Hükümet Kadın’ın Xate’si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika’nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hükümet Kadın’ın Xate’si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika’nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. Öte yandan anne-oğlun benzerliği dikkatlerden geçmedi.

Hükümet Kadın’ın Xate’si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika’nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

İşte Demet Akbağ başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Hükümet Kadın’ın Xate’si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika’nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı

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