Hükümet Kadın'ın Xate'si Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Ali Çika'nın son halini gören şaşkına döndü el kadardı
Hükümet Kadın filminde Xate karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Mardin'de çekilen filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın biricik oğlu...
24.06.2022 16:44 - Son Güncelleme: 24.06.2022 16:44