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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı üstelik 9 yaş küçük....
Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı üstelik 9 yaş küçük....
Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı İspanyol gelin Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan, Civan Mert ve Sare adında iki evladı bulunan Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı çıktı. Tuba Ünsal, kendisinden 9 yaş küçük olan Ahmet Nazif Zorlu'nun torunu Yusuf Aydın ile birlikte! Geçtiğimiz günlerde Instagram yayınına katılan Ünsal, "Kimsenin bilmediği bir kızım var" sözleri ile dikkat çekmişti. Peki Tuba Ünsal kaç yaşında? İşte Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi ve yaşı...
15.05.2020 09:49
- Son Güncelleme: 15.05.2020 09:54
Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal'ın bu ilişkisi, bu yılın başında bitmişti. Güzel oyuncu arayı çok açmadan yeni bir aşka yelken açmış! Üstelik bu kez hem 'çıtır', hem de çok zengin bir sevgili bulmuş!
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Robert Kolej ve Koç Üniversitesi mezunu olan ve aile şirketlerinde çalışan Yusuf Aydın ile Tuba Ünsal'ın büyük bir gizlilik içinde yürüttükleri ilişkileri, Şubat ayında başlamış.
MART'TA MEKSİKA'DA TATİL YAPTILAR
Hatta birbirlerini daha yakından tanımak için Mart başında Meksika'ya tatile gitmişler. Aşıklar, karantina dönemini ise, ya Tuba Ünsal'ın Şile'deki yazlığında ya da Yusuf Aydın'ın evinde geçiriyormuş.
Karantina günlerinde olmamıza rağmen geçenlerde, Ünsal'ın Şile'deki yazlığında, çok yakın arkadaşlarına davet verdiği de iddia edildi. Tuba Ünsal'ın, Yusuf Aydın ile dördüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu...