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Tuba Ünsal yasak aşkını çabuk unuttu! Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı üstelik 9 yaş küçük....

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı İspanyol gelin Elisabeth Mas ile boşanma davası devam eden iş insanı Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Şimdiye kadar üç kez evlenip boşanan, Civan Mert ve Sare adında iki evladı bulunan Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi Zorlu'nun veliahtı çıktı. Tuba Ünsal, kendisinden 9 yaş küçük olan Ahmet Nazif Zorlu'nun torunu Yusuf Aydın ile birlikte! Geçtiğimiz günlerde Instagram yayınına katılan Ünsal, "Kimsenin bilmediği bir kızım var" sözleri ile dikkat çekmişti. Peki Tuba Ünsal kaç yaşında? İşte Tuba Ünsal'ın yeni sevgilisi ve yaşı...

15.05.2020 09:49 - Son Güncelleme: 15.05.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





