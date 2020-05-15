Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal paylaşım: Sen gideli tam 4 sene oldu meleğim
Gurur Aydoğan, annesi Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı. Yeşilçam'ın usta isimlerinde Oya Aydoğan, 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 4 yıl önce annesini kaybeden Gurur Aydoğan, Instagram hesabından Oya Aydoğan'ın gençlik fotoğrafını, "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim. Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın." notuyla paylaştı. Gurur Aydoğan'ın paylaşımını görenler ise "Oya Aydoğan kaç yaşında öldü?" sorusunun yanıtını aradı.
Yeşilçam'ın usta isimlerinde Oya Aydoğan, 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın oğlu Gurur, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü: "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın"
OYA AYDOĞAN KİMDİR?
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan 1957 yılında Erzincan'da doğmuştur. Ortaokulu zamanının Fransız kız ortaokulu olan St. Pulchérie'de okudu. Liseye de St. Michel'de devam etmiştir. Beyazperdeye 1976 yılında giren Aydoğan, 80'li yıllarda sahnelerde de boy göstermiştir. Türk yapımı fantastik çocuk dizisi Bez Bebek (dizi)'te oynamıştır.1989 doğumlu Gurur Aydoğdu isimli bir erkek çocuk annesidir.
Evlilikleri :
1.evliliği : 1978 yılında Haluk Ulusoy ile evlendi. 1979 yılında boşandı.
2.evliliği : Bursalı gazinocu Tamer Taylan ile birlikte yaşamış ama bir türlü evlilik olmamış sonunda ayrılmış.
3.evliliği : Latif Demirbağ ile 1988 yılında yapmış olduğu evliliğinden Gurur Aydoğdu (d.1989) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında boşanmıştır.