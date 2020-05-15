Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal paylaşım: Sen gideli tam 4 sene oldu meleğim

Yeşilçam'ın usta isimlerinde Oya Aydoğan, 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Aydoğan'ın oğlu Gurur, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı. Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü: "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın"