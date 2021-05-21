Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu’na Ajda Pekkan sürprizi! “Hayatımın en kıymetli gecesi” dedi sosyal medyadan duyurdu
Camdaki Kız'ın yakışıklı Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'na Ajda Pekkan sürprizi! Başrollerini Burcu Biricik ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine can veren ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptığı ortaya çıkmıştı. Süperstar Ajda Pekkan da bir dönem birlikte çalıştığı Feyyaz Şerifoğlu'na sürpriz yaptı. Ünlü oyuncu ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şerifoğlu'nun paylaşımını görenler şaştı kaldı. İşlte detaylar…
21.05.2021 01:06
- Son Güncelleme: 21.05.2021 01:06
Camdaki Kız dizisinde Sedat karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feyyaz Şerifoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternette yapılan kısa araştırmanın sonucu; Feyyaz Şerifoğlu'nun 2014 yılında Behzat Gerçeker'in yönetimindeki Enbe Orkestrası'nda, daha sonra başta Ajda Pekkan olmak üzere birçok ünlü şarkıcıya vokalistlik yaptığı ortaya çıktı.
Feyyaz Şerifoğlu'nun hakkındaki bu gerçek oyuncunun hayranlarını şaşkına çevirirken Ajda Pekkan'dan sürpriz bir hamle geldi. Pekkan, Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünü Feyyaz Şerifoğlu ile izledi.
O anlara ait bir kareyi Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Feyyaz Şerifoğlu ise paylaşımına "Ve hayatımın en kıymetli gecesini yaşıyorum. Canım süper starım Ajda Pekkan ile beraber Camdaki Kız'ı izlemek paha biçilemez… İyi ki varsınız" notunu düştü.
İşte ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…