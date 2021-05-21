Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu’na Ajda Pekkan sürprizi! “Hayatımın en kıymetli gecesi” dedi sosyal medyadan duyurdu

Camdaki Kız'ın yakışıklı Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'na Ajda Pekkan sürprizi! Başrollerini Burcu Biricik ile paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine can veren ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun uzun süre Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yaptığı ortaya çıkmıştı. Süperstar Ajda Pekkan da bir dönem birlikte çalıştığı Feyyaz Şerifoğlu'na sürpriz yaptı. Ünlü oyuncu ise o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şerifoğlu'nun paylaşımını görenler şaştı kaldı. İşlte detaylar…

21.05.2021 01:06 - Son Güncelleme: 21.05.2021 01:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





