Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi

Biz onu başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpara filmiyle tanıyoruz ama o pek çok Yeşilçam filmde rol aldı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları...Yeşilçam'ı güzelliği ile mest eden Yaprak Özdemiroğlu daha sonraları beyazperdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... İşte başta Yapram Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi

24.10.2019 12:26 - Son Güncelleme: 24.10.2019 12:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





