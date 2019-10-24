GaleriMagazin

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda yeni nesil rapçilere yönelik yaptığı 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Norm Ender hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulacak cinsten. Zira Mekanın Sahibi adlı şarkının hem müziğinin hem de klibinin çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadan alıntı olduğu söyleniyordu. Ortalığı kasıp kavuran bu söylentiler sonrası Norm Ender'den ilk açıklama geldi.

24.10.2019 11:51 - Son Güncelleme: 24.10.2019 11:58
Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

MEKANIN SAHİBİ, HIRSIZ ÇIKTI

Rap müzik dünyasına iki yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla geri dönüş yapan Norm Ener, uzun süre konuşulmuş, yeni şarkısıyla beğenileri toplayarak dikkat çekmişti. Ender, şimdilerde ise skandal bir iddia ile gündeme gelmişti.

'MEKANIN SAHİBİ' ÇALINTI MI? DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederek başarı sağlayan Norm Ender, yeni parçasıyla Ezhel, Ben Fero gibi isimlere göndermeler yapmış, rap savaşlarının başlamasına neden olmuştu. Rap dünyasını karıştıran Ender hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı da karıştırdı.

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekmişti.

'MEKANIN SAHİBİ' ÇALINTI MI? DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

'KLİP DE ÇALINTI'

Öte yandan Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in Türkiye'deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD'li rapçi Travis Scott'ın 'beibs in the trap' klibiyle de büyük benzerlik taşıyor.

Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

NORM ENDER'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu iddialara sonrası bir süre sessizliğini koruyan Norm Ender, ilk açıklamayı Twitter üzerinden yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cem Yılmaz'a gişede boykot tokadı! İşte Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…
Cem Yılmaz'a gişede boykot tokadı! İşte Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişede çakılmasının nedenleri…