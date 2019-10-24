Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Geçtiğimiz aylarda yeni nesil rapçilere yönelik yaptığı 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısı ile gündeme bomba gibi düşen Norm Ender hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulacak cinsten. Zira Mekanın Sahibi adlı şarkının hem müziğinin hem de klibinin çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından Ocak ayında piyasaya sürülen 'Work My Move' adlı parçadan alıntı olduğu söyleniyordu. Ortalığı kasıp kavuran bu söylentiler sonrası Norm Ender'den ilk açıklama geldi.
24.10.2019 11:51
- Son Güncelleme: 24.10.2019 11:58
MEKANIN SAHİBİ, HIRSIZ ÇIKTI
Rap müzik dünyasına iki yıl aradan sonra 'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla geri dönüş yapan Norm Ener, uzun süre konuşulmuş, yeni şarkısıyla beğenileri toplayarak dikkat çekmişti. Ender, şimdilerde ise skandal bir iddia ile gündeme gelmişti.
Mekanın Sahibi isimli şarkıdaki müziğin, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından seslendirilen "Work My Move" adlı parçadaki benzerliği dikkat çekmişti.
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