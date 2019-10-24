Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Norm Ender'den ilk açıklama

Mekanın Sahibi şarkısıyla müzik listelerini alt üst ederek başarı sağlayan Norm Ender, yeni parçasıyla Ezhel, Ben Fero gibi isimlere göndermeler yapmış, rap savaşlarının başlamasına neden olmuştu. Rap dünyasını karıştıran Ender hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı da karıştırdı.