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Haberler Magazin Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya'yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı "Acele çıktı herhalde altını unutmuş" Burak Deniz hayran hayran izledi

Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya'yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı "Acele çıktı herhalde altını unutmuş" Burak Deniz hayran hayran izledi

Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı diziyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir dijital platformda yayınlanan dizisini galasına tepeden tırnağa transfparan katılınca olanlar oldu. Mert Ramazan Demir'le poz verdiği anlarda Burak Deniz Sarıkaya'yı hayran hayran izlerken, Serenay Sarıkaya'nın transparan şıklığının fiyatı akıl alır gibi değildi. İşte detaylar...

21.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 21.01.2023 09:19
Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya’yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı Acele çıktı herhalde altını unutmuş Burak Deniz hayran hayran izledi

Birlikte rol aldıkları dizinin galasına katılan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya’yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı Acele çıktı herhalde altını unutmuş Burak Deniz hayran hayran izledi

Geceye damgasını vuran ise Serenay Sarıkaya oldu.

Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya’yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı Acele çıktı herhalde altını unutmuş Burak Deniz hayran hayran izledi

Galada kelimenin tam anlamıyla Serenay Sarıkaya'nın güzelliği konuşuldu.

Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya’yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı Acele çıktı herhalde altını unutmuş Burak Deniz hayran hayran izledi

77 BİN TL'LİK ELBİSE

Güzelliğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ise geceye dünyaca ünlü bir markanın 77 bin TL olan transparan ve korse detayları elbisesiyle katıldı.

Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya’yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı Acele çıktı herhalde altını unutmuş Burak Deniz hayran hayran izledi

Simsiyah kombinini gösterişli takılarıyla tamamlayan Sarıkaya, şıklığıyla ilgi odağı oldu.

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