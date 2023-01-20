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Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: "Dünyanın en..."

Kerem Bürsin ile Danla Bilic'in sevgili olduğu iddiası şoke etkisi yarattı. Aşk bombası patladı, ilk açıklama geldi. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edildi. Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok isimle anılan fenomen Danla Bilic'in son olarak oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Bilic, Bürsin ile çıkan aşk iddiasına bakın ne yanıt verdi.

20.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:58
Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: Dünyanın en...

KEREM BÜRSİN İLE DANLA BİLİC SEVGİLİ Mİ?

Kerem Bürsin ile Danla Bilic'in sevgili olduğu iddiası şoke etkisi yarattı. Aşk bombası patladı, ilk açıklama geldi.

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Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: Dünyanın en...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka ile ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Geçtiğimiz akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen fenomen, Kerem Bürsin ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: Dünyanın en...

"DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI OLABİLİR"

Aracına binerken ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha attı.

Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: Dünyanın en...

Geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair çıkan haberlere ise, "Dünyanın en komik olayı olabilir" diyerek, oradan ayrıldı.

Kerem Bürsin ile Danla Bilic sevgili mi? Aşk bombası patladı ilk açıklama bakın ne oldu: Dünyanın en...

HANDE İLE KEREM NEDEN AYRILDI?

Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi.

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