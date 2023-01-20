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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüş, hatta eşi Başak Dizer'in seti bastığı yönündek iddialar bile gündemde yerini almıştı. Serenay Sarıkaya ile aynı projede başrol paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu hastanede tedavi altına alınırken set de iptal edildi. İşte detaylar...

20.01.2023 09:53 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:57
Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

KIVANÇ TATLITUĞ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte rol alacağı Aile dizisi merak içinde bekleniyor. Aile dizisinin çekimleri de devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un sette rahatsızlandığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Tedavisinin ardından dün kendisini iyi hissederek sete giden Tatlıtuğ, çekimlere hazırlandığı esnada yeniden rahatsızlandı. Oyuncunun kendisini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Daha Tatlıtuğ'un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.

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