Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu
Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşmüş, hatta eşi Başak Dizer'in seti bastığı yönündek iddialar bile gündemde yerini almıştı. Serenay Sarıkaya ile aynı projede başrol paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ sette rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu hastanede tedavi altına alınırken set de iptal edildi. İşte detaylar...
20.01.2023 09:53 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:57
KIVANÇ TATLITUĞ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kıvanç Tatlıtuğ'dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı. Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu...
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte rol alacağı Aile dizisi merak içinde bekleniyor. Aile dizisinin çekimleri de devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un sette rahatsızlandığı öğrenildi.
GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.
Daha Tatlıtuğ'un partneri olacak isim için hummalı bir arayış söz konusuydu.