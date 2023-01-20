Kıvanç Tatlıtuğ’dan korkutan haber! Fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı sağlık durumu nasıl? Serenay Sarıkaya ile set görüntüleri olay olmuştu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte rol alacağı Aile dizisi merak içinde bekleniyor. Aile dizisinin çekimleri de devam ediyor. Yoğun bir iş temposu bulunan Tatlıtuğ'un sette rahatsızlandığı öğrenildi.