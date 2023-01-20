Transparan Serenay! Serenay Sarıkaya'yı gören ne tarafa bakacağını şaşırdı "Acele çıktı herhalde altını giymeyi unutmuş" Burak Deniz hayran hayran izledi
Son günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı diziyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bir dijital platformda yayınlanan dizisini galasına tepeden tırnağa transfparan katılınca olanlar oldu. Mert Ramazan Demir'le poz verdiği anlarda Burak Deniz Sarıkaya'yı hayran hayran izlerken, Serenay Sarıkaya'nın transparan şıklığının fiyatı akıl alır gibi değildi. İşte detaylar...
20.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:56
Birlikte rol aldıkları dizinin galasına katılan Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir sosyal medyayı salladı.
77 BİN TL'LİK ELBİSE
Güzelliğiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya ise geceye dünyaca ünlü bir markanın 77 bin TL olan transparan ve korse detayları elbisesiyle katıldı.