Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: “Atv’den gelen telefonla...”

Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin ile Mutfak Bahane, yepyeni içerikleri ile Pazartesi saat 14.00'te Atv ekranlarında yeniden başlıyor.

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, heyecanla beklenen ilk bölüm öncesi Nursel Ergin ve programla ilgili şu satırları köşesine taşıdı: "Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum.

Sevgili Nursel, 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Atv'yi ailesi olarak gördüğünü söyleyen sempatik sunucu, en büyük hayalinin gündüz kuşağında Müge Anlı ile Esra Erol'un arasında yer almak ve onların gücüyle güçlenmek olduğunu belirterek 'Allah bu duamı kabul ettiği için Atv'nin Programlar Koordinatörü Mehmet Çam'dan gelen telefonla en büyük hayalime kavuştum' dedi.