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Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: “Atv’den gelen telefonla...”

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Nursel Ergin, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele etti. Kanseri yenerek zor günleri geride bırakan Ergin, Mutfak Bahane ile ekranlara döndü. 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'de Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ünlü sunucu, "En büyük hayalime kavuştum" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:31
Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin ile Mutfak Bahane, yepyeni içerikleri ile Pazartesi saat 14.00'te Atv ekranlarında yeniden başlıyor.

Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, heyecanla beklenen ilk bölüm öncesi Nursel Ergin ve programla ilgili şu satırları köşesine taşıdı: "Nursel Ergin'i yıllar öncesinden tanır ve çok takdir ederim. Ekranda kendine has ışığı olan, sahici ve samimi bir sunucudur. Ama ne yalan söyleyeyim, 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile boğuşup sonunda o lanet hastalığı yendiğini bilmiyordum.

Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Sevgili Nursel, 3 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'de Mutfak Bahane'nin sunucusu olarak Atv izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Atv'yi ailesi olarak gördüğünü söyleyen sempatik sunucu, en büyük hayalinin gündüz kuşağında Müge Anlı ile Esra Erol'un arasında yer almak ve onların gücüyle güçlenmek olduğunu belirterek 'Allah bu duamı kabul ettiği için Atv'nin Programlar Koordinatörü Mehmet Çam'dan gelen telefonla en büyük hayalime kavuştum' dedi.

Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Mutfak Bahane'de gelin ve kaynanalar yemek yapıyor, eşler ise tabağa puan veriyor. Program, yemek tekniklerinin yanında hayattan gerçek kesitlerin yer aldığı insan hikayeleri de barındırıyor.

Kanseri yenen Nursel Ergin en büyük hayaline kavuştu: Atv’den gelen telefonla...

Ben en iyi rehabilitasyonun 'iş' olduğunu bilenlerdenim. Görün bakın sevgili Nursel nekâhat dönemini kameralar önünde nasıl gün be gün kolaylıkla atlatacak"