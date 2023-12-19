Tosun Paşa'nın Suphi'siydi! 120'den fazla filmde yer alan Yeşilçam'ın emektarı hayatını kaybetti! Cevdet Arıkan'ın ölüm nedeni...

Yeşilçam'ın değerli isimlerinden biri olan 75 yaşındaki usta oyuncu Cevdet Arıkan, hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarında rol alarak izleyicilerle buluşan Arıkanlı'nın vefatı, sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.Cevdet Arıkan, "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali", ve "İstasyon" gibi 120'den fazla filmdeki başarılı performansıyla Türk sinemasının altın dönemlerine damgasını vurmuş bir isimdi. Sanat camiasının emektarlarından biri olarak hatırlanacak olan Arıkanlı'nın kaybı, sevenleri ve meslektaşları arasında büyük bir boşluğa neden oldu.