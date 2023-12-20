Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kalbini bakın kime kaptırdı! Yeni iş vesilesiyle yeni aşk! Meğer sevgilisi...

Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı Ilıcalı. Bu süre zarfında Ilıcalı'nın, Subaşı ile aldattığı Zeynep Yılmaz ise kalbini aşka kapatmıştı. Ancak bu sessizlik bir iş vesilesiyle son buldu. Zeynep Yılmaz bakın kalbini kime kaptırdı.