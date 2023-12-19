Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Perde desenli takımına gelen yorumlar sonrası ağız dalaşına girdi "İlla ki bunlar mı"

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlar ve özellikle stiliyle sık sık gündeme gelen Mardini yine yaptı yapacağını. Giydiği ilginç takımıyla yaptığı paylaşımla yine eleştirilerin hedefine oturtulan Mardini, bu yorumlara verdiği ilginç yanıtlarla adından söz ettirdi.