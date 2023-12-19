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Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Perde desenli takımına gelen yorumlar sonrası ağız dalaşına girdi "İlla ki bunlar mı"

Güncel akımları yakından takip etmeye devam eden türkücü Berdan Mardini, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak paylaşım yaparak herkesi şaşkına çevirmişti. Yaptığı paylaşımlar ve özellikle stiliyle sık sık gündeme gelen Mardini yine yaptı yapacağını. Giydiği ilginç takımıyla yaptığı paylaşımla yine eleştirilerin hedefine oturtulan Mardini, bu yorumlara verdiği ilginç yanıtlarla adından söz ettirdi.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 17:09 Güncelleme 19 Aralık 2023, 17:12
Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Perde desenli takımına gelen yorumlar sonrası ağız dalaşına girdi İlla ki bunlar mı 1

Yine tarz yine Berdan...

Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Perde desenli takımına gelen yorumlar sonrası ağız dalaşına girdi İlla ki bunlar mı 2

Geçtiğimiz günlerde tepeden tırnağa pembe giyinen Berdan Mardini, o pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mardini paylaşımına, "Ben seviyorum, yakışmış bence" notunu düşmüştü.

Berdan Mardini yine yaptı yapacağını! Perde desenli takımına gelen yorumlar sonrası ağız dalaşına girdi İlla ki bunlar mı 3

Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem olmuştu. Ünlü türkücü giydiği pembe takım elbise sonrası gelen eleştirilere tepki göstermişti. Berdan Mardini, "Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor" diyerek tepkisini dile getirmişti.

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