Torreira-Devrim Özkan'dan sonra bu kez Hadise ve Hakim Ziyech! Hadise maçları pür dikkat izliyor Ziyech'in formu yükseliyor

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı oyuncu Kerem Bürsin'le anılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından yine çok konuşulacak bir aşk iddiası gündemde. İddiaya göre Hadise, Galatasaray'da son haftaların yıldızı Hakim Ziyech'le aşk yaşıyor. İşte haberin detayları...