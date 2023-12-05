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Torreira-Devrim Özkan'dan sonra bu kez Hadise ve Hakim Ziyech! Hadise maçları pür dikkat izliyor Ziyech'in formu yükseliyor

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi isimlerle aşk yaşayan Hadise, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile 5 ay sonra boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı Hadise'nin önceki gün ise adı oyuncu Kerem Bürsin'le anılmıştı. Tüm bu yaşananların ardından yine çok konuşulacak bir aşk iddiası gündemde. İddiaya göre Hadise, Galatasaray'da son haftaların yıldızı Hakim Ziyech'le aşk yaşıyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 14:18 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:32
Torreira-Devrim Özkan’dan sonra bu kez Hadise ve Hakim Ziyech! Hadise maçları pür dikkat izliyor Ziyech’in formu yükseliyor 1

Ünlü şarkıcı Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer alıyor.

Torreira-Devrim Özkan’dan sonra bu kez Hadise ve Hakim Ziyech! Hadise maçları pür dikkat izliyor Ziyech’in formu yükseliyor 2

Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi popüler isimlerle aşk yaşayan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlandı.

Torreira-Devrim Özkan’dan sonra bu kez Hadise ve Hakim Ziyech! Hadise maçları pür dikkat izliyor Ziyech’in formu yükseliyor 3

Nişandan iki ay sonra Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise'nin henüz düğününden tek bir karesi yayınlanmadan boşanma haberleri ortaya çıktı.

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