Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!
Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte Corona virüse yakalanmıştı. Dün hastaneden taburcu edilen Hanks, şimdilerde kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor. Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Ünlü oyuncu "corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşarak "virüsü ABD'den Avustralya'ya kendisinin taşıdığını" belirten esprili bir gönderi paylaştı. Hanks, gelişmelerle ilgili takipçilerini sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.
18.03.2020 13:18
- Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Hanks, paylaşımında "Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum" yazdı. Tedavinin evde sürdüğünü belirten Tom Hanks, bazı sorunların tam olarak ortadan kalkmadığını ancak keyiflerinin yerinde olduğunu belirtti.
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