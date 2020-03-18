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Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!

Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile birlikte Corona virüse yakalanmıştı. Dün hastaneden taburcu edilen Hanks, şimdilerde kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor. Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Ünlü oyuncu "corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşarak "virüsü ABD'den Avustralya'ya kendisinin taşıdığını" belirten esprili bir gönderi paylaştı. Hanks, gelişmelerle ilgili takipçilerini sosyal medya hesabından bilgilendirmeye devam ediyor.

18.03.2020 13:18 - Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!

Bir film çekimi için bulundukları Avustralya'da virüsü kapan Hanks ve eşi Rita Wilson'ın hastanedeki tedavileri tamamlandı. Her ikisi de 63 yaşında olan çift, Avustralya'dan ayrılmadı. Orada kiraladıkları evde tedavilerinin geri kalan kısmını sürdürecekler.

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Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!

Eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Hanks, hastane çıkışı da takipçilerine bir şaka yaptı. Hanks, "corona" marka daktilosunun fotoğrafını paylaşarak "virüsü ABD'den Avustralya'ya kendisinin taşıdığını" belirten esprili bir gönderi paylaştı.

Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!

Hanks, paylaşımında "Selam arkadaşlar. İyi haber: Testin pozitif çıkmasından bir hafta sonra, izolasyondayken, belirtiler yine aynı. Ateş yok ama sıkıntılar var. Çamaşırları atıyorum, bulaşıkları yıkıyorum ve koltukta kestiriyorum" yazdı. Tedavinin evde sürdüğünü belirten Tom Hanks, bazı sorunların tam olarak ortadan kalkmadığını ancak keyiflerinin yerinde olduğunu belirtti.

Tom Hanks: Corona virüsü daktilodan kaptım!

Hanks, kendisi ve eşinin corona virüse yakalandığını Twitter ve Instagram hesaplarından duyurmuştu. Çiftin nasıl tedavi edildiği de merak konusu oldu. Bu henüz kesin olarak bilinmese de çifte aynı aileden gelen SARS ve MERS hastalıklarına karşı kullanılan tedavi uygulandığı düşünülüyor.

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