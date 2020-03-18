Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bundan tam 105 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ünlü isimler de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Instagram'dan yaptığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Oktay Kaynarca'nın binlerce beğeni ve yorum alan Çanakkale Zaferi mesajı ve ünlülerin paylaşımları...
18.03.2020 12:31
- Son Güncelleme: 18.03.2020 12:31
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