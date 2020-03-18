Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

ACUN ILICALI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105'inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.