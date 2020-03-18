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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bundan tam 105 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. Ünlü isimler de sosyal medyadan anlamlı gün için paylaşımlarda bulunuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Instagram'dan yaptığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Oktay Kaynarca'nın binlerce beğeni ve yorum alan Çanakkale Zaferi mesajı ve ünlülerin paylaşımları...

18.03.2020 12:31 - Son Güncelleme: 18.03.2020 12:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

ACUN ILICALI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 105'inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

ATA DEMİRER

Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

CAN YILMAZ

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Gününde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyorum.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

SELEN GÖRGÜZEL ALKAN

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale Geçilmez

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisinden dikkat çeken 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımı: Vatan uğruna...

PINAR ALTUĞ ATACAN

Çanakkale Geçilmez

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