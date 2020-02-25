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Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Koronavirüs salgını dünya çapında kabus gibi yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sanat dünyasının ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi virüs yüzünden iptal edildi. Öte yandan film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibine düşeni aldı. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu. Durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.

25.02.2020 11:24 - Son Güncelleme: 25.02.2020 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





