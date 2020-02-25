Tom Cruise'a koronavirüs şoku!
Koronavirüs salgını dünya çapında kabus gibi yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sanat dünyasının ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi virüs yüzünden iptal edildi. Öte yandan film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibine düşeni aldı. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu. Durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.
57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e ulaştı. Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan corona virüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.
Hürriyet'in haberine göre birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.