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Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Koronavirüs salgını dünya çapında kabus gibi yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sanat dünyasının ünlülerini de etkiliyor. Virüsün Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'daki Milano Moda Haftası'nın birçok defilesi virüs yüzünden iptal edildi. Öte yandan film çekimi için ülkede bulunan Tom Cruise ve ekibi de salgının etkilerinden nasibine düşeni aldı. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu. Durdurulan çekimlerin kaderi 1 Mart'ta kesin olarak belli olacak.

25.02.2020 11:24 - Son Güncelleme: 25.02.2020 11:24
Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

57 yaşındaki Tom Cruise, önemli rollerinden birini üstlendiği Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin yedinci halkasının çekimleri için 20 Şubat'ta Venedik'e ulaştı. Fakat o sırada ülkede her geçen gün artan corona virüs vakaları nedeniyle filmin çekimleri belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Tom Cruise ve ekibi de Venedik'te konakladıkları otelden dışarı çıkamaz oldu.

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Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Hürriyet'in haberine göre birçok futbol maçının yanı sıra moda ve sanat etkinliklerinin hatta ünlü Venedik Karnavalı'nın bile iptal edildiği İtalya'da şu ana kadar 7 kişi hastalık yüzünden hayatını yitirdi. Bu önlemler kapsamında Tom Cruise da 1 Mart'a kadar çekimlerin kaderinin ne olacağını otelinde bekleyecek.

Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Bu arada filmin kamera arkasında görev alan İngiliz ekibin de ülkelerine dönmesi planlandı. Ekip, İngiltere'ye ulaştığında kendilerine gerekli testler yapılıp virüs taşıyıp taşımadıkları belirlenecek. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ekipten herhangi bir kişide virüs tespit edilmediği belirtildi.

Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Görevimiz Tehlike 7'nin gelecek yıl gösterime girmesi planlanmıştı. Fakat ara verilen çekimlerin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için gösterimin ileri bir tarihe atılabileceği belirtiliyor.

Tom Cruise'a koronavirüs şoku!

Bu arada Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenecek olan Giorgio Armani defilesi de iptal edildi. Moda haftası için İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid de ülkesine döndü. Hadid, uçakta çektiği maskeli bir pozunu da Instagram sayfasından paylaştı.

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