Tuğba Ekinci Instagram'dan aşkını ilan etti! İşte O Şimdi Asker ile ünlenen Tuğba'nın büyük aşkı

Tuğba Ekinci, sunucu Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz'ı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş" diyerek eleştirmişti. "Cem Yılmaz size arkadaşlık teklif ederse kabul eder misiniz?" sorusuna 42 yaşındaki şarkıcı, "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzım değil. Cem çok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakası var? Ben saf erkek seviyorum. Bir de geçmişine bakarım kadınlara nasıl davranmış diye. Peki iyi davrandığı göz önünde değil. Biraz hırslı ve egoyla hareket ediyor. Bir de çok sallamıyor hayatı. Zevk almıyor hayattan bence. Yapmak olsun, sırf flört etmek olsun diye flört ediyor" cevabını vermişti.