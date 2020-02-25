Tuğba Ekinci Instagram'dan aşkını ilan etti! İşte O Şimdi Asker ile ünlenen Tuğba'nın büyük aşkı
Tuğba Ekinci Instagram hesabından dünyaca ünlü oyuncuya aşkını ilan etti. Geçtiğimiz Şubat ayında eski sevgililerini televizyonda gördüğünde beğenmediğini, çirkin bulduğunu söyleyen Tuğba Ekinci, bu açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ekinci, bu kez de sosyal medyadan dünyaca ünlü oyuncuya olan hayranlığını haykırmasıyla gündeme geldi. Cengiz Coşkun, İbrahim Çelikkol, Murat Aksu, Ümit Cem Şenol, Mustafa Kazar gibi isimlerle sevgili olan Tuğba Ekinci bakın hangi ünlü oyuncuya aşkını ilan etti...
İsrail'de yayınlanan bir dergiye konuşan Meital Dohan, ABD'li yıldız ile aralarındaki 39 yaş farkın ve aktörün para harcamayı pek sevmemesinin ilişkiyi bitirdiğini söylemişti. 40 yaşındaki güzel, 180 milyon dolarlık (1 milyar TL) servete sahip olduğu tahmin edilen Al Pacino'nun 'cimri' davrandığını belirtmişti: Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor. İnkâr etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse yaşlı bir adam. Para harcamayı sevmediğini kibarca nasıl söyleyebilirim? Bana sadece çiçek aldı.
Tuğba Ekinci, sunucu Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz'ı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş" diyerek eleştirmişti. "Cem Yılmaz size arkadaşlık teklif ederse kabul eder misiniz?" sorusuna 42 yaşındaki şarkıcı, "Yok, kabul etmezdim. Benim tarzım değil. Cem çok zeki bir adam olabilir ama libido ile ne alakası var? Ben saf erkek seviyorum. Bir de geçmişine bakarım kadınlara nasıl davranmış diye. Peki iyi davrandığı göz önünde değil. Biraz hırslı ve egoyla hareket ediyor. Bir de çok sallamıyor hayatı. Zevk almıyor hayattan bence. Yapmak olsun, sırf flört etmek olsun diye flört ediyor" cevabını vermişti.