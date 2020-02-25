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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Salı akşamlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da bir o kadar dikkat çeken isimler. Hal böyle olunca özel hayatları yakinen takip ediliyor. Eşkıya'nın o isminin kuzeni Yasemin Özilhan çıktı, görenler şaştı kaldı. Peki EDHO'nun yıldızı, Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

25.02.2020 11:45 - Son Güncelleme: 25.02.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





