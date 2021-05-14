Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den itiraflar peş peşe geldi! Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü model Almeda Abazi, son zamanlarda karnı burnunda verdiği pozlarla adından söz ettiriyor. Abazi, şimdi ise YouTube kanalında yayınladığı videoda anlattıklarıyla gündeme geldi. Hakkında merak edilenleri cevaplayan ünlü modelin hayatındaki büyük değişimi anlattığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

14.05.2021 20:28 - Son Güncelleme: 14.05.2021 21:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





