Vav TV İzle

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den itiraflar peş peşe geldi! Oyuncu Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan ünlü model Almeda Abazi, son zamanlarda karnı burnunda verdiği pozlarla adından söz ettiriyor. Abazi, şimdi ise YouTube kanalında yayınladığı videoda anlattıklarıyla gündeme geldi. Hakkında merak edilenleri cevaplayan ünlü modelin hayatındaki büyük değişimi anlattığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

14.05.2021 20:28 - Son Güncelleme: 14.05.2021 21:03
Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

2017 yılında Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturan Almeda Abazi, 2019'da ise oğlu Efehan'ı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

Şimdilerde ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Almeda Abazi, YouTube'da yayınladığı videoda hakkında merak edilenleri anlattı.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

2008'de Miss Globe yarışmasını kazandığını, aynı yıl babasını kaybettiğini dile getiren Abazi, şu ifadeşer, kullandı: "Babam vefat edince Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelme kararı aldık. Zaten artık Tiran'da duramıyordum, her şey babamı hatırlatıyordu.

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

Oğlum Efe'nin doğduğu gün, babamın ölümünü kabul ettiğim gün oldu. Keşke daha önce doğursaymışım diyorum, hayatımı değiştirdi."

Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi’den itiraflar peş peşe geldi! “Hayatımı değiştirdi” dedi hayatındaki en büyük değişimi anlattı

Almeda Abazi'nin sosyal medyaya damga vuran açıklamasının ardından oğlu Efehan merak konusu oldu. İşte başta Tolgaha Sayışman ile Almeda Abazi olmak üzere ünlülerin çocukları…