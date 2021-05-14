Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Başrollerini Şevket Çoruh, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Okar ile paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine can veren ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Özgür Ozan ile İlker İnanoğlu arasındaki o gerçek de ortaya çıktı işte detaylar...

14.05.2021 20:59 - Son Güncelleme: 14.05.2021 20:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





