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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Başrollerini Şevket Çoruh, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Okar ile paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine can veren ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Özgür Ozan ile İlker İnanoğlu arasındaki o gerçek de ortaya çıktı işte detaylar...

14.05.2021 20:59 - Son Güncelleme: 14.05.2021 20:59
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine can veren Özgür Ozan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikler "Özgür Ozan kaç yaşında?" sorusunun cevabını aradı.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Özgür Ozan'ın dizideki rol arkadaşı İlker İnanoğlu ile aynı yaşta olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Özgür Ozan ile İlker İnanoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı meğer İlker İnanoğlu ile…

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992