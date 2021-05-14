Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte usta oyuncunun memleketi…

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın bakın aslen nereliymiş! 300'den fazla filmde yer alan, oyunculuğunun yanı sıra yapımcı ve yönetmen olarak da çalışan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, 7'den 70'e birçok insanın gönlüne taht kurdu. Özellikle son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çok sayıda internet kullanıcısı, Cüneyt Arkın'ın özel hayatını merak edip araştırıyor. Usta oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kalıyor. İşte detaylar…

14.05.2021 19:56 - Son Güncelleme: 14.05.2021 19:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





