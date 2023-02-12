Tolgahan Sayışman önce "Özür dilerim günlerdir uykusuzum" dedi sonra da yardım istedi "25-40 yaş arası..."
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yardım çağrılarına devam ediyor. O isimlerden biri de Tolgahan Sayışman. Günlerdir afetzedeler için bir o yana bir bu yana koşturan Tolgahan Sayışman yeni paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde.
12.02.2023 15:49 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:49
Deprem sonrası attığı "Uyuyamıyorum.Uyursam kul hakkına girecekmişim gibi geliyor." tweetiyle yüreklere dokunan Tolgahan Sayışman bu kez hem özür diledi hem de destek çağrısında bulundu.