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Tolgahan Sayışman önce "Özür dilerim günlerdir uykusuzum" dedi sonra da yardım istedi "25-40 yaş arası..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken magazin dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yardım çağrılarına devam ediyor. O isimlerden biri de Tolgahan Sayışman. Günlerdir afetzedeler için bir o yana bir bu yana koşturan Tolgahan Sayışman yeni paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde.

12.02.2023 15:49 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:49
Tolgahan Sayışman önce Özür dilerim günlerdir uykusuzum dedi sonra da yardım istedi 25-40 yaş arası...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası tüm Türkiye'nin aklı, kalbi deprem bölgelerinde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tolgahan Sayışman önce Özür dilerim günlerdir uykusuzum dedi sonra da yardım istedi 25-40 yaş arası...

Magazin dünyasının pek çok ismi de deprem bölgeleri için seferber oldu .

Tolgahan Sayışman önce Özür dilerim günlerdir uykusuzum dedi sonra da yardım istedi 25-40 yaş arası...

O isimlerden biri de Tolgahan Sayışman.

Tolgahan Sayışman önce Özür dilerim günlerdir uykusuzum dedi sonra da yardım istedi 25-40 yaş arası...

Deprem sonrası attığı "Uyuyamıyorum.Uyursam kul hakkına girecekmişim gibi geliyor." tweetiyle yüreklere dokunan Tolgahan Sayışman bu kez hem özür diledi hem de destek çağrısında bulundu.

Tolgahan Sayışman önce Özür dilerim günlerdir uykusuzum dedi sonra da yardım istedi 25-40 yaş arası...

Ülkemizin bu zor günlerinde birlik beraberlik çağrısı yapan destek çağrısında bulundu.

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