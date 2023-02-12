Müge Anlı yardım TIR'ı yeniden yolda! Destek çığ gibi büyüyor bağışlarla toplanan 37.353.875 TL depremzedelere umut oluyor...
Müge Anlı yardım TIR'ı yeniden yolda! Destek çığ gibi büyüyor bağışlarla toplanan 37.353.875 TL depremzedelere umut oluyor... Müge Anlı sayesinde toplanan bağışların yanı sıra depremzedelere gönderilen 300 tekerlekli sandalye yola çıktı. Müge Anlı deprem yardımı nasıl yapılır? Müge Anlı deprem bağışı IBAN ve SMS bilgileri neler merak edenler için detaylar haberimizde...
12.02.2023 14:58 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:32
Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.