Demet Akalın'dan sonra Işın Karaca'dan da tepki! 'Samimiyetsiz' buldular açık açık yazdılar: "Korkunç bir afet esnasında reklam yapanlar..."
Demet Akalın'dan sonra Işın Karaca'dan da tepki! 'Samimiyetsiz' buldular açık açık yazdılar. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından ünlülerden destek mesajları gelirken, Serenay Sarıkaya'nın o görüntüsüne sinirlenen Demet Akalın'dan sonra bir tepki de Işın Karaca'dan geldi. Işın Karaca Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına "Korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi?" notunu yazdı. İşte o paylaşım...
"KORKUNÇ BİR AFET ESNASINDA REKLAM YAPANLAR..."
Demet Akalın'dan sonra Işın Karaca'dan da tepki! 'Samimiyetsiz' buldular açık açık yazdılar.
Yüzyılın felaketinden her kare, her mesaj, her haber Türkiye'yi yasa boğuyor. Binlerce insanın öldüğü ve binlercesinin de enkaz altında kaldığı deprem sonrası hem devletin tüm imkanları seferber oldu hem de vatandaşlar el ele vererek büyük bir mücadele veriyor.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından Serenay Sarıkaya'dan hiçbir destek mesajı gelmemesi Demet Akalın'ı sinirlendirmişti. Tepkilerin ardından Yenikapı'da yardım kolilerini paketleyip taşırken kameralara takılan Sarıkaya'ya "Çok erken oldu ya!" diyen Demet Akalın'ın ardından bir tepki de Işın Karaca'dan geldi.
Işın Karaca'nın Instagram'dan "Korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi?" notunu yazdığı bu paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.