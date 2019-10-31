Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan'dan üzen haber!

BEYNİNDE KİST ÇIKTI

Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı. Bebeklerinin kafasında dermoid kist bulunduğu ortaya çıktı. Ameliyatın hala devam ettiği öğrenildi. Almeda Abazi'nin "Oğluma nazar değdi" diye ağladığı da ortaya çıktı.

TOLGAHAN - ALMEDA SAYIŞMAN ÇİFTİ KESENİN AĞZINI AÇTI! - TIKLA