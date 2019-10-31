Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin oğulları Efehan'dan üzen haber!
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Birçok ünlü isimin aksine Efehan'ın yüzünü saklamayı tercih etmeyen çift, Almeda Abazi'nin memleketi olan Arnavutluk'ta bir derginin kapak yüzü oldular hatta küçük Efe bir dizide rol bile aldı. Magazin camiasının gözde çiftlerinden olan Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'dan üzen haber geldi. Çiftin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı.
31.10.2019 13:52
- Son Güncelleme: 31.10.2019 14:12
BEYNİNDE KİST ÇIKTI
Bir kanalda yayınlanan magazin programının haberine göre Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı. Bebeklerinin kafasında dermoid kist bulunduğu ortaya çıktı. Ameliyatın hala devam ettiği öğrenildi. Almeda Abazi'nin "Oğluma nazar değdi" diye ağladığı da ortaya çıktı.
TOLGAHAN - ALMEDA SAYIŞMAN ÇİFTİ KESENİN AĞZINI AÇTI! - TIKLA
DİĞER GALERİLER