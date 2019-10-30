Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan'a dudak uçuklatan yatırım! İşte ünlülerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar!

"Çok heyecanlıyım, çok yorgunum, doğum çok uzun sürdü. Doğuma girdim ama bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Eşimi gerçekten tebrik ediyorum. Normal doğum hiç kolay değilmiş. Almeda'ya madalya takmak istiyorum. Doğum 12 saat sürdü. O duyguyu tarif edecek kelime yok şu an. Biraz zor ağlayan bir insanım ama taş olsa çatlar. Doğmadan önce 'seni çok seviyorum' derdim, şu anda 'oğlum beni çok korkuttun' derim."