Tolgahan Sayışman'dan oğlu Efehan'a dudak uçuklatan yatırım! İşte ünlülerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar!
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti 2017 yılında dünyaevine girdi ve ünlü çift geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Efehan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Hayatının en mutlu günlerini geçiren Sayışman, oğlu için dev bir yatırım yaptı. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın oğulları Efehan için yaptığı yatırım dudak uçuklattı. Bazı ünlü isimler çocukları dünyaya geldiğinde onlar için yatırım yaparken bazıları ise henüz doğmadan kesenin ağzını açıyor. İşte ünlü isimlerin çocuklarına yaptığı dev yatırımlar...
30.10.2019 12:08
- Son Güncelleme: 30.10.2019 12:21
"Çok heyecanlıyım, çok yorgunum, doğum çok uzun sürdü. Doğuma girdim ama bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Eşimi gerçekten tebrik ediyorum. Normal doğum hiç kolay değilmiş. Almeda'ya madalya takmak istiyorum. Doğum 12 saat sürdü. O duyguyu tarif edecek kelime yok şu an. Biraz zor ağlayan bir insanım ama taş olsa çatlar. Doğmadan önce 'seni çok seviyorum' derdim, şu anda 'oğlum beni çok korkuttun' derim."
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