Cem Yılmaz boykotundan sonra sıra Şahan Gökbakar'da! Halk ne Cem'i ne de Şahan'ı affetmedi!

CEM YILMAZ GİŞEDE ÇAKILDI!

Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.