Cem Yılmaz boykotundan sonra sıra Şahan Gökbakar'da! Halk ne Cem'i ne de Şahan'ı affetmedi!
Cem Yılmaz'ın, PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmaya çalışan anneleri görmezden gelmesine sessiz kalmayan vatandaşlar, Şahan Gökbakar için de harekete geçti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı. Geçtiğimiz gün Recep İvedik 6 filminin çekimleri sırasında Muğla'daki Longoz ormanlarını çöplüğe çeviren Şahan Gökbakar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kaz Dağları söz konusu olunca veryansın eden Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın gözü yaşlı anneleri görmezden gelmesi ve Barış Pınarı Hareketı'na destek vermeyerek ülkesini yok saymasına halk sessiz kalmadı. #cemyılmazfilminegitmiyorum başlıklı hashtag şimdi de Şahan Gökbakar için açıldı. 8 Kasım'da vizyona girecek Recep İvedik 6 için #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi Twitter'da TT oldu.
"Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'i vizyona girmeden günler önce sosyal medyadaki #cemyılmazfilminegitmiyoruz kampanyasının aynısı, Şahan Gökbakar için de başladı. 8 Kasım'da vizyona girecek Recep İvedik 6 filmi için #recepivedik6gitmeyeceğim etiketi açıldı ve bu hashtag kısa sürede Twitter'da TT oldu.
CEM YILMAZ GİŞEDE ÇAKILDI!
Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak adlarını taşıyan, her biri yaklaşık bir saatlik iki farklı hikayeden oluşan Karakomik Filmler serisinin ilk ikisi 18 Ekim'de vizyona girmişti. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'ini sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da hiç iç açıcı değildi. İzleyici haklı çıktı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i resmen gişede çakıldı. Film, 276 bin seyirci sayısında kaldı. 'Cem Yılmaz'ın filmini boykot edelim' çağrısı hedefine ulaştı.
İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.
TİCARİ BEKLEME YAPMA!
İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var.