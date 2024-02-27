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Tolga Savacı’nın eski eşi Aylin Livaneli'den duygusal paylaşım! Eski aşkına böyle veda etti: Geriye söylenmemiş sözler kaldı

80'li yıllarda Yeşilçam filmlerine damga vuran Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Oyuncunun ani vefatı tüm sevenlerini yasa boğarken Savacı'nın 1993 yılında nikah masasına oturduğu ilk eşi Aylin Livaneli'den duygu yüklü bir paylaşım geldi. İşte "Geriye söylenmemiş sözler kaldı" diyen Aylin Livaneli'nin veda paylaşımı...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 15:38 Güncelleme 27 Şubat 2024, 15:52
Tolga Savacı’nın eski eşi Aylin Livaneli’den duygusal paylaşım! Eski aşkına böyle veda etti: Geriye söylenmemiş sözler kaldı 1

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Tolga Savacı, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Tolga Savacı’nın eski eşi Aylin Livaneli’den duygusal paylaşım! Eski aşkına böyle veda etti: Geriye söylenmemiş sözler kaldı 2

60 yaşında aramızdan ayrılan Savacı'nın acı haberini yazar eşi Nermin Bezmen sosyal medyada duyurdu.

Tolga Savacı’nın eski eşi Aylin Livaneli’den duygusal paylaşım! Eski aşkına böyle veda etti: Geriye söylenmemiş sözler kaldı 3

Bezmen, "Yüreğim kanıyor! Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" ifadelerini kullandı.

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