Ceyda Düvenci’nin ilk göz ağrısı koca kız oldu! Son halini paylaştı! Yorum yağdı: Pınar Altuğ, Demet Şener, Burcu Kara...

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Geçen yıl boşandığı Bülent Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa 13 yaşına bastı. Ünlü oyuncu ise kızının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Düvenci'nin oldukça duygusal bir yazı kaleme aldığı paylaşımda Melisa'nın son hali dikkat çekti. Paylaşıma aralarında Pınar Altuğ, Burcu Kara ve Demet Şener'in de bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı.