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Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı

Son olarak Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın adı magazin dünyasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada, Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün gittikçe artıyor. Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini gören sevenleri gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş ve kardeşleri Berfin ile Gencay birbirinin aynısı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

26.06.2020 11:36 - Son Güncelleme: 26.06.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





