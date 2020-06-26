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Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı

Son olarak Söz dizisinde 'Yavuz Komutan' karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş'ın adı magazin dünyasında sevgilisi Zeynep Mayruk ile yaşadığı aşkla çok konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada, Tolga Sarıtaş'ın hayran kitlesi her geçen gün gittikçe artıyor. Hayranları Tolga Sarıtaş ile ilgili her detayı mercek altına aldı. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın kardeşlerini gören sevenleri gözlerine inanamadı. Tolga Sarıtaş ve kardeşleri Berfin ile Gencay birbirinin aynısı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

26.06.2020 11:36 - Son Güncelleme: 26.06.2020 11:36
Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı

Kimileri göz önünde kardeşlerinin izinden gidiyor, kimileri uzakta kalmayı tercih ediyor. İşte başta yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı

ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ

SERAY SEVER VE KARDEŞİ SONER SEVER
Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı
Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı
Tolga Sarıtaş'ın kardeşleri Berfin ve Gencay Sarıtaş'ı görenler şaştı kaldı! Söz disizinin yıldızı kardeşlerinin aynısı
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