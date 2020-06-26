Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğraf paylaşmasının bir nedeni var! Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli...
Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla gündemden düşmüyor. Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya'nın havuz görüntülerinin ardından Cem mahkemeye koşmuştu. Oayın üzerinden çok geçmeden Serenay'dan mayolu paylaşım gelmiş, ünlü çift, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' şeklinde tepkiler almıştı. Son olarak ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın fiziği dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Serenay Sarıkaya'nın kilolu görüntüsünden sonra gelen yeni paylaşım, 'Göbeğine ne oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Serenay'ın mayolu paylaşımının nedeni belli oldu: Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli...
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın Bodrum tatili devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde havuz başında çekilen fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın kiloları dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'la doludizgin bir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından aynadan çektiği fotoğraflarını paylaşmıştı. Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık bugün ki yazasında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkını kaleme aldı. İşte o yazı…
"Bu ayın başında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın havuz görüntüsü gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatırlarsanız, Yılmaz hem bu görüntüyü çeken gazetecilerden şikayetçi olmuş, hem de Sarıkaya'nın bikinili görüntüsünün kaldırılması için mahkemeye gitmişti. Mahkeme de bu görüntülere erişim yasağı getirmişti. Hatta ünlü komedyen bu kararı da sosyal medya hesabından sert bir üslupla paylaşmıştı.
TAVIR DEĞİŞTİ
Cem Yılmaz, sevgilisinin bikinili fotoğrafları çıktı diye yeri göğü inletmiş, mahkemeye koşarak erişim yasağı çıkartmıştı. Şimdi ise sevgilisi yine benzer fotoğrafları kendi sayfasından paylaşıyor, hem de magazin sayfalarına düşeceğini bile bile yapıyor. O zaman bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama.