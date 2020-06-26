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Serenay Sarıkaya'nın mayolu fotoğraf paylaşmasının bir nedeni var! Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli...

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra Cem Yılmaz ile sevgili olan Serenay Sarıkaya hamile olduğu yönündeki iddialarla gündemden düşmüyor. Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Sarıkaya'nın havuz görüntülerinin ardından Cem mahkemeye koşmuştu. Oayın üzerinden çok geçmeden Serenay'dan mayolu paylaşım gelmiş, ünlü çift, 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' şeklinde tepkiler almıştı. Son olarak ayna karşısında poz veren Serenay Sarıkaya'nın fiziği dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan Serenay Sarıkaya'nın kilolu görüntüsünden sonra gelen yeni paylaşım, 'Göbeğine ne oldu?' sorusunu da beraberinde getirdi. Serenay'ın mayolu paylaşımının nedeni belli oldu: Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli...

26.06.2020 11:35 - Son Güncelleme: 26.06.2020 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





