Tolga Sarıtaş'ın bu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü! Söz dizisinin Yavuz Komutanı...

Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Söz dizisiyle yıldızları parlayan Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik de öyle. Söz dizisinde Yavuz ve Mücahit karakterlerini canlandıran ikili, dizinin final yapmasının ardından bedelli askerlik yolunu tuttu. Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik'in askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Tolga Sarıtaş ve Görkem Sevindik olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları. Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 doğumludur. Aslen Sivaslı olan Tolga Sarıtaş, İstanbul'da doğup büyümüştür.

25.12.2019 10:00 - Son Güncelleme: 25.12.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





