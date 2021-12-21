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Haberler Magazin Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı

Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı

Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Kısa sürede lojistik firması kuran Karel, ölümden döndü. Kullandığı tırın önce freni patladı ve ardından alev aldı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

21.12.2021 15:04 - Son Güncelleme: 21.12.2021 15:34
Tolga Karel’in ’ilk göz ağrım’ dediği milyonluk TIR’ı küle döndü! Amerika’ya yerleşen Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u canını zor kurtardı

YANDI KÜL OLDU!

Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı...

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Tolga Karel’in ’ilk göz ağrım’ dediği milyonluk TIR’ı küle döndü! Amerika’ya yerleşen Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u canını zor kurtardı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD'ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, ölümden döndü. Tolga Karel'in kullandığı tırın freni patladı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, ölümle burun buruna geldi.

Tolga Karel’in ’ilk göz ağrım’ dediği milyonluk TIR’ı küle döndü! Amerika’ya yerleşen Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u canını zor kurtardı

Geçtiğimiz yıl ilk satın aldığı tırın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan Tolga Karel, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" diye konuştu.

Tolga Karel’in ’ilk göz ağrım’ dediği milyonluk TIR’ı küle döndü! Amerika’ya yerleşen Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u canını zor kurtardı

25 Nisan 2019'da Colorado'da yaşanan bir kazada freni boşalan tır, araçlara çarparak durabildi. Tırda başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi. Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel, geçen yıl yaşadığı bir olayı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Tolga Karel’in ’ilk göz ağrım’ dediği milyonluk TIR’ı küle döndü! Amerika’ya yerleşen Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u canını zor kurtardı

"4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ AMA BU ÇOCUK KATİL DEĞİL"

4 kişinin öldüğü kazadaki tır şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" ded

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