Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı
Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Kısa sürede lojistik firması kuran Karel, ölümden döndü. Kullandığı tırın önce freni patladı ve ardından alev aldı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
YANDI KÜL OLDU!
Tolga Karel'in 'ilk göz ağrım' dediği milyonluk TIR'ı küle döndü! Amerika'ya yerleşen Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u canını zor kurtardı...
Oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD'ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, ölümden döndü. Tolga Karel'in kullandığı tırın freni patladı. Kendisini son anda araçtan atan Karel, ölümle burun buruna geldi.
Geçtiğimiz yıl ilk satın aldığı tırın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan Tolga Karel, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" diye konuştu.
25 Nisan 2019'da Colorado'da yaşanan bir kazada freni boşalan tır, araçlara çarparak durabildi. Tırda başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetti. Tır şoförünün ise 110 yıl hapis cezası istendi. Sosyal medyada konuşulan bu olayla ilgili açıklamalar yapan Tolga Karel, geçen yıl yaşadığı bir olayı da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.