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Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile oyunculukta yıldızı parlayan Bensu Soral, bir süredir ekranlardan elini eteğini çekmişti. Eşi Hakan Baş ile evliliği takdir edilen Bensu Soral bir dergiye içini döktü. Bensu Soral röportajında en büyük hayali açıkladı.

10.07.2019 10:20 - Son Güncelleme: 10.07.2019 10:36
Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

'İçerde' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bensu Soral, güzel sanatlara merak sardı. Soral, bir dergiye içini döktü ve en büyük hayalini açıkladı.

Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

Oyunculuğa ablası Hande Soral sayesinde adım atan Bensu Soral, sektördeki yükselişine istikrarlı şekilde devam ediyor.

Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

Yıldızı "İçerde"de canlandırdığı Melek rolüyle parlayan Soral, bu kariyerin kendisi için de sürpriz olduğunu söylüyor: "Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu, fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyordum. Ama bir gün TRT'de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim."

Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

Oyunculuğun yanı sıra bir yandan da çizim yapmaya devam eden Bensu Soral'ın hayallerini ise resim ve heykel sergisi süslüyor.

Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

Oyuncu, "Kendi çizimlerimi tasarımcı arkadaşlarıma hediye etmişliğim var. Ama ileride kendime ait resim ve heykel sergisi açmak en büyük hayallerimden biri" diyor.

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