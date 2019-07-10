Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı
İçerde dizisinde canlandırdığı Melek karakteri ile oyunculukta yıldızı parlayan Bensu Soral, bir süredir ekranlardan elini eteğini çekmişti. Eşi Hakan Baş ile evliliği takdir edilen Bensu Soral bir dergiye içini döktü. Bensu Soral röportajında en büyük hayali açıkladı.
Yıldızı "İçerde"de canlandırdığı Melek rolüyle parlayan Soral, bu kariyerin kendisi için de sürpriz olduğunu söylüyor: "Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu, fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyordum. Ama bir gün TRT'de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim."