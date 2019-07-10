Bensu Soral içini döktü! En büyük hayalini açıkladı

Yıldızı "İçerde"de canlandırdığı Melek rolüyle parlayan Soral, bu kariyerin kendisi için de sürpriz olduğunu söylüyor: "Oyunculuk yapmak hiçbir zaman aklımda yoktu, fakat ablamın oyuncu, yapımcı ve yönetmen çevresi bu mesleği denemem gerektiği görüşündeydi. Yıllarca bu sektöre girmeyi reddettim çünkü çalışma şartlarının ne kadar zor olduğunu görüyordum. Ama bir gün TRT'de başlayacak bir dizi için teklif geldiğinde, bu kez denemeye karar verdim ve o kadar sevdim ki bir daha bırakmak istemedim."