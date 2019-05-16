Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva'nın kiralık katil tutarak çocuğunun babasının ölüm emrini verdiği ortaya çıktı!
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, dün yayınlanan bir magazin programında, "Oğlumu tek başıma büyütüyorum Tolga, hiç aramadı" demişti. Aynı program aracılığıyla Musayeva'nın açıklamalarına cevap veren Tolga Karel anlattıklarıyla kan dondurdu. Tolga Karel, eski eşi Günay Musayeva'nın kendisini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu ve kiracıların, evin çeşitli yerlerinde büyüler bulduğunu belirtti. Musayeva'nın yaptığı her hareketin kanıtı olduğunu ifade eden Karel, bakın neler anlattı...
TOLGA KAREL BİR ANDA KÖTÜ ADAM MI OLDU?
Model Günay Musayeva, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski eşi Tolga Karel'in 3'üncü kez baba olacağını öğrenmesinin ardından açıklama yapan Musayeva, "Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı, oğluyla da görüşmüyor" dedi.
KİRALIK KATİL TUTTU
2. Sayfa sunucularının ulaştığı Tolga Karel ise eski eşinin iddialarına şu sözlerle cevap verdi: "Beni öldürtme teşebbüsü için azmettirdiği adamın yakalanıp ceza evine atıldığını anlattı mı size? Ya da 'Bir tek şartla boşanırım beni Türk vatandaşı yaparsan' deyip 1 yıl sırf bu yüzden beklediğini? Evimi kiraya verdiğimde kiracının beni arayıp 'Tolga bey evde büyüler bulduk' dedi. Daha hangi birini anlatayım? Bu söylediklerimin hepsinin ispatı var.
"O KADINDAN KURTULDUĞUM İÇİN ŞÜKÜR EDİYORUM"
Şu mübarek ayda namaz kılıyorum Rabbim'e şükür ediyorum beni böyle bir kadından kurtardığı için. Benim için o bir ölü. Oğlum benim oğlum ama gün gelir o da gerçekleri bildiğinde onun yanında bir dakika kalmaz. Bu kadar söyleyeceklerim. Zamanı geldiğinde Cihangir doğru yolu görecek eminim. O gün gelinceye kadar sabırla bekleyeceğim"
"TOLGA NAFAKA ÖDEMİYOR"
Günay Musayeva, canlı yayında eski eşi hakkında şunları söylemişti: "Tolga nafakasını ödemiyor. Galiba iki aylık nafaka yatırdı, ondan sonra da hiç yatırmadı. Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı başka da nafaka ücreti almadım. Önceden pedagoglar babasının görmesini istiyordu, bir dönem gösterdik ama sonra alıştı zaten yokluğuna. 5 yılda çok ama çok az gördü babasını. Ben Tolga'nın üçüncü kez baba olacağını şimdi bu programda öğrendim. Ne diyeyim; inşallah onlara daha iyi baba olur. Ben oğlum Cihangir'in hem annesi hem babası oldum.