Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva'nın kiralık katil tutarak çocuğunun babasının ölüm emrini verdiği ortaya çıktı!

"TOLGA NAFAKA ÖDEMİYOR"

Günay Musayeva, canlı yayında eski eşi hakkında şunları söylemişti: "Tolga nafakasını ödemiyor. Galiba iki aylık nafaka yatırdı, ondan sonra da hiç yatırmadı. Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı başka da nafaka ücreti almadım. Önceden pedagoglar babasının görmesini istiyordu, bir dönem gösterdik ama sonra alıştı zaten yokluğuna. 5 yılda çok ama çok az gördü babasını. Ben Tolga'nın üçüncü kez baba olacağını şimdi bu programda öğrendim. Ne diyeyim; inşallah onlara daha iyi baba olur. Ben oğlum Cihangir'in hem annesi hem babası oldum.