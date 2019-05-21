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Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis, Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

Acun Ilıcalı ile Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını sunan Sakis Tanimanidis, skandal bir paylaşımda bulundu. Survivor sunucusu Sakis, Milli Mücadele'nin 100. Yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla Atatürk'e "soykırımcı" hakaretinde bulundu. Fetöcüleri yarışmasında birinci yapan Acun Ilıcalı'nın, Atatürk'e hakaret eden hadsizi desteklemeye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

21.05.2019 12:13 - Son Güncelleme: 21.05.2019 12:20
Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmasınında, Türk'leri Acun Ilıcalı, Yunan'ları ise Sakis Tanimanidis temsil ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunucusu Sakis Tanimanidis, yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti

Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

ATATÜRK'E HAKARET!

Yunan sunucu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk'e "soykırımcı" hakaretinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sakis, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi:

Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

"Gururlu bir Pontuslu olarak ben, 100 yıl önce Pontus soykırımında insafsızca yok edilen 353 bin kişiyi saygıyla anıyorum. Büyükbabam Panayiotis Tanimandides'in bir Pontus köyü olan İmera'daki evini ziyaret ettim.

Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

"Ziyaretimde bu günün (soykırımı kastediyor) ne anlama geldiğini yalnızca biz Pontus kökenli Yunanlılar değil, bütün dünya için ne anlama geldiğini biraz daha anlama şansına sahip oldum."

Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!

"Ve bütün insanlık için söylüyorum, biz savaşlara, suçlara, cinayetlere ve soykırımlara sessiz kaldığımız sürece bunların gelecekte dünyadaki diğer insanlar adına tekrarlanmasını kolaylaştırıyoruz."

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