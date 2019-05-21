Acun Ilıcalı'nın sunucusundan skandal paylaşım! Survivor sunucusu Sakis, Atatürk'ü soykırımcı ilan etti!
Acun Ilıcalı ile Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasını sunan Sakis Tanimanidis, skandal bir paylaşımda bulundu. Survivor sunucusu Sakis, Milli Mücadele'nin 100. Yıl dönümü olan 19 Mayıs'ta yaptığı paylaşımla Atatürk'e "soykırımcı" hakaretinde bulundu. Fetöcüleri yarışmasında birinci yapan Acun Ilıcalı'nın, Atatürk'e hakaret eden hadsizi desteklemeye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
21.05.2019 12:13
- Son Güncelleme: 21.05.2019 12:20
ATATÜRK'E HAKARET!
Yunan sunucu Sakis Tanimanidis, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı ile Mustafa Kemal Atatürk'e "soykırımcı" hakaretinde bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümünde Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sakis, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi:
DİĞER GALERİLER